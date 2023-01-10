Больше не планетарий. Восстановление храма в барнаульском парке намерены закончить весной-2023

Сейчас в Крестовоздвиженском храме идут внутренние работы

10 января 2023, 15:00, ИА Амител

Реконструкция Крестовоздвиженского храма в Барнауле/ Фото: altayskaya-mitropolia.ru

Реконструкцию исторического Крестовоздвиженского храма в барнаульском парке «Изумрудный» планируют закончить весной 2023 года. Почти 70 лет в здании располагался планетарий. Сейчас же помещение вернули РПЦ и перестраивают обратно в церковь. В настоящее время в здании идут внутренние работы и в 2023 году обновлённый храм планируют открыть. Об этом amic.ru рассказали в Алтайской епархии.

«Точно о сроках завершения работ неизвестно, в этом году он точно будет открыт — скорее всего, первая служба пройдёт весной, рассчитываем на это. Тогда же, весной, хотим начать благоустройство территории. С руководством парка этот вопрос будем прорабатывать, чтобы всё смотрелось органично. Сначала нужно до конца привести храм в нужный вид — как внешний, так и внутренний, подготовить и место, убрать строительный мусор», — рассказали в епархии.

Перед Новым годом на крыше храма установили крест с куполом, сделали новую систему отопления и заменили электропроводку. Сейчас идёт внутренняя отделка церкви. Там меняют старые полы на новые, утеплённые. Скоро в здании начнётся отделка стен — их подготовят для росписи. После этого займутся внутренним убранством.

Напомним, что Крестовоздвиженский храм был построен ещё в 1908 году, однако в советские годы здание сначала отдали под избу-читальню местной библиотеки, а потом и под саму библиотеку. Потом там была общественная столовая, макаронно-лапшевая фабрика и мастерская. В 1950 году в бывшем храме расположился Барнаульский планетарий.

В 2019 году объект возвратили Русской православной церкви, а планетарий решили перенести в здание бывшего кинотеатра «Родина». Однако переехать у планетария получилось только в феврале 2022 года. Дело в том, что «Родину» занимал барнаульский театр кукол «Сказка», здание которого тогда тоже ремонтировали. После того как ремонт «Сказки» закончился, театр вернулся на своё место, планетарий переехал в «Родину», а Крестовоздвиженский храм заняла РПЦ.