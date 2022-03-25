Бывшего руководителя «Алтайпищепрома» Николая Кустова признали банкротом. Об этом сообщает «Алтапресс» со ссылкой на решение Арбитражного суда Алтайского края.

Кустов сам подал заявление о признании себя банкротом, поскольку размер его долгов составлял 56,4 млн рублей.

Кустов возглавлял управление пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности с 2000 по 2008 год. Позднее он возглавил сельскохозяйственную компанию «Деметра». Организация взяла крупный заём, но не вернула его.

Кустов мог выступать поручителем, поскольку в 2012 году с него взыскали долг юрлица, а процедура банкротства позволит ему погасить оставшуюся часть долгов.