Бывшего руководителя «Алтайпищепрома» Николая Кустова признали банкротом
Кустов сам обратился в ответственные органы с заявлением о банкротстве, поскольку размер его долгов превысил 56 млн рублей
Бывшего руководителя «Алтайпищепрома» Николая Кустова признали банкротом. Об этом сообщает «Алтапресс» со ссылкой на решение Арбитражного суда Алтайского края.
Кустов сам подал заявление о признании себя банкротом, поскольку размер его долгов составлял 56,4 млн рублей.
Кустов возглавлял управление пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности с 2000 по 2008 год. Позднее он возглавил сельскохозяйственную компанию «Деметра». Организация взяла крупный заём, но не вернула его.
Кустов мог выступать поручителем, поскольку в 2012 году с него взыскали долг юрлица, а процедура банкротства позволит ему погасить оставшуюся часть долгов.