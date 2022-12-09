Цех в огне: фото и видео пожара на Шинном заводе в Барнауле. Съемки изнутри

В социальных сетях опубликовали снимки и видео, сделанные внутри горящего Шинного завода в Барнауле. Кадры опубликовали в сообществе «Инцидент Барнаул».

Предположительно, они были сделаны вскоре после возникновения пожара.

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Напомним, что сообщение о возгорании в цехе поступило в 04:50. На момент прибытия первых подразделений обнаружено горение в четырёхэтажном здании. В 09:40 огонь был локализован.

Ликвидация огня проходит в крайне сложных условиях сильного задымления и низкой температуры окружающей среды. Предварительно, площадь возгорания составляет около 1000 квадратных метров.