Часть трубы теплоснабжения установили на мосту у Нового рынка
Диаметр трубы составляет 1020 мм, длина — 48 м и вес — 45 тонн
13 августа 2022, 14:56, Илья Звягинцев
На мосту у Нового рынка установили часть трубы теплоснабжения. Об этом сообщает телеграм-канал «Мост».
«На 8-ми пролётном путепроводе на Новом рынке в Барнауле произведён сегодня монтаж трубы теплоснабжения диаметром 1020 мм, длиной 48 м и весом 45 тонн», — информирует ДСУ-4.
Ранее подрядчик рассказал о том, что в «технологические окна» РЖД уже демонтировано 10 балок пролётных строений восьмипролётного путепровода. Работы ведутся на трёх пролётах. В каждом из них по 19 балок.
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