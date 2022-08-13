Часть трубы теплоснабжения установили на мосту у Нового рынка

На мосту у Нового рынка установили часть трубы теплоснабжения. Об этом сообщает телеграм-канал «Мост».

«На 8-ми пролётном путепроводе на Новом рынке в Барнауле произведён сегодня монтаж трубы теплоснабжения диаметром 1020 мм, длиной 48 м и весом 45 тонн», — информирует ДСУ-4.

Ранее подрядчик рассказал о том, что в «технологические окна» РЖД уже демонтировано 10 балок пролётных строений восьмипролётного путепровода. Работы ведутся на трёх пролётах. В каждом из них по 19 балок.