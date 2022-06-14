Часть жителей Барнаула с 14 июня на девять дней останутся без горячей воды
Под отключение попадут дома на Павловском тракте, а также улицах Трактовой, Попова и Новосибирской
14 июня 2022, 10:16, Илья Звягинцев
Третий этап гидравлических испытаний по контуру ТЭЦ-3 начали в Барнауле с 14 июня. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.
Под отключение попадут дома на Павловском тракте, а также улицах Трактовой, Попова и Новосибирской. Подача ресурса будет ограничена на девять дней: с 14 по 22 июня.
В это время специалисты будут проверять трубы на прочность, а также ликвидируют повреждения, которые возникнут во время опрессовки.
На карте район отключения выделен синим цветом.
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