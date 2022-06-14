Часть жителей Барнаула с 14 июня на девять дней останутся без горячей воды

Третий этап гидравлических испытаний по контуру ТЭЦ-3 начали в Барнауле с 14 июня. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.

Под отключение попадут дома на Павловском тракте, а также улицах Трактовой, Попова и Новосибирской. Подача ресурса будет ограничена на девять дней: с 14 по 22 июня.

В это время специалисты будут проверять трубы на прочность, а также ликвидируют повреждения, которые возникнут во время опрессовки.

На карте район отключения выделен синим цветом.