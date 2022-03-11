Что грозит пользователям WhatsApp, Istagram и Facebook, если Meta признают экстремистской организацией?

Генпрокуратура России потребовала признать организацию Meta (Instagram, Facebook, WhatsApp) экстремистской. Что грозит тем, кто будет пользоваться сервисами, которые принадлежат компании?

За что Meta хотят признать экстремистской организацией?

Пресс-секретарь компании Энди Стоун заявил, что они временно разрешат в своих социальных сетях публиковать призывы к насилию в отношении военнослужащих Вооружённых сил России.

Стоун заявил, что в обычных обстоятельствах пожелания смерти или подобные выражения нарушали бы запреты Meta на призывы к насилию, однако из-за ситуации на Украине компания пересмотрела свои взгляды.

Какие сервисы в России попадут под блокировку?

Компания Meta (ранее Facebook) является владельцем социальных сетей Facebook, Instagram и WhatsApp. Ранее Роскомнадзор уже ограничил работу Facebook, а теперь ограничение коснётся и Instagram.

Открыток в WhatsApp теперь тоже не ждать?

Как сообщают государственные СМИ, ждать блокировки WhatsApp россиянам не стоит. Мессенджер не является средством размещения информации, а это значит, что открытки от родственников продолжат вам приходить.

Если у меня есть Instagram, значит я — экстремист?

Как заявил сенатор Андрей Клишас в разговоре с РИА Новости, владельцам аккаунтов в Instagram и Facebook наказание не грозит, несмотря на то, что организация, которая владеет соцсетями, может быть признана экстремистской.

Клишас также добавил, что использование VPN для входа в эти соцсети также не будет являться преступлением.

Отметим, что главы российских регионов уже отказываются от Instagram.

Что говорят юристы?

«Вопрос об уголовной ответственности за участие в деятельности (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ) для простых пользователей остаётся открытым. Требование удалять аккаунты и прекращать пользоваться прямо не прописано, но даже приложения могут быть сочтены экстремистскими материалами, а их использование может быть квалифицировано как участие в деятельности», — пишет в Telegram юрист Павел Чиков.

Где мне теперь общаться и следить за любимыми блогерами?

В последнее время всё чаще блогеры и официальные лица присоединяются к Telegram (тому самому, который долгое время пытались заблокировать в России).

У amic.ru, если что, тоже есть аккаунт в Telegram.