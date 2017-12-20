Чудеса природы и селекции: смотрим на самые необычные породы собак

В преддверии наступающего года Желтой Земляной Собаки редакция Amic.ru собрала самые необычные породы мира. Кому-то их представители покажутся красивыми, кому-то слишком странными, но всех объединяет одно: собаки были и будут лучшими друзьями человека. Смотрите и удивляйтесь тому, что придумали природа и человек.

Аффенпинчер

Второе название этой породы - обезьяний пинчер. Это маленькая комнатно-декоративная порода собак, обладающая яркой индивидуальностью - отличает ее мордочка, похожая на обезьянью. Они не только красивы, но и очень полезны: в XVII веке их ценили за ловлю крыс и мышей.

Бедлингтон терьер

Таких собак называют овечками с сердцем льва. У них густая волнистая шерсть, грушевидная голова с "шапочкой" и небольшие темные глубоко посаженные глаза. Породу вывели в первой половине XIX века английские шахтеры из городка Бедлингтон, собаки помогали ловить крыс в шахтах, охотились на барсуков, кроликов и лис.

Левхен

У этой французской породы есть еще два названия — бишон-лион и малая львиная собачка. Такое прозвище ей дали в эпоху Возрождения из-за специально придуманной стрижки. Несмотря на образ царя зверей, такие собаки весьма миролюбивы и входят в список самых добрых, подходят для жизни в квартире и, в отличие от двух предыдущих, к охоте не приспособлены.

Комондор

Собаки породы комондор - одни из самых крупных среди пастушьих. Разводить их начали в Венгрии. Длинная шерсть из скрученных двух тысяч шерстяных косичек, общий вес которых – около семи килограммов, спасает животное от жары и холода. Расчесать собаку практически невозможно. Зато она работоспособна, бесстрашна, решительна и умна.

Мексиканская голая собачка

Полная противоположность комондору - мексиканская голая собачка со сложным названием породы ксолоитцкуинтли. Когда-то эта порода считалась земным представителем бога Ксолотла, у ацтеков была проводником в загробную жизнь. Да и сейчас некоторые уверены, что ксолоитцкуинтли облегчает боли и излечивает от множества болезней.

Фараонова собака

Это самая древняя из всех существующих пород собак. Воплощает она древнеегипетского бога Анубиса. Среди отличительных особенностей - когда фараоны радуются, они улыбаются или морщат нос, а их смущение выдают краснеющие уши, нос и обводки глаз.