Coca-Cola будет продавать напиток в России под брендом «Добрый кола»

Подразделение компании Coca-Cola в России переименовано в Multon Partners. Как сообщает «Интерфакс», теперь организация будет выпускать напиток под брендом «Добрый кола».

«Мы получили уведомление от Coca-Cola о том, что напиток теперь будет „Добрый кола“ называться, тот, который ранее был Coca-Cola. Мы попробуем его продавать», — рассказал основатель сети быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров.

Он добавил, что продажи напитка будут строиться на уже раскрученном бренде сока «Добрый», который выпускает компания «Мултон» — она принадлежит Coca-Cola.

Отмечается, что «Мултон Партнерс» будет уделять основное внимание уже раскрученным местным брендам — «Добрый», «Богатый» и «Моя семья», а сырьё будет закупаться на внутреннем рынке.