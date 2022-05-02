«Цветение Маральника» в Алтайском крае посетили почти 30 тысяч человек

Праздник «Цветение маральника» в Алтайском крае в 2022 году посетило рекордное число туристов. Об этом рассказали в региональном правительстве.

Представители «Алтайтурцентра» отметили, что на мероприятии побывало около 30 тысяч человек. Это наибольшее число туристов с 2018 года.

Напомним, что «Цветение маральника» в Алтайском крае проводят ежегодно уже девять лет. Исключением стал 2020 год, когда мероприятие отменили из-за пандемии коронавируса.

В 2022 году организаторы подготовили впечатляющую программу. Это и народные забавы с песнями, частушками и национальными угощениями; и ярмарка мастеров, где ремесленники удивляли и восхищали своими изделиями; и танцы творческих коллективов, и будоражащее шоу барабанщиков. Как это было — смотрите в нашем фоторепортаже.