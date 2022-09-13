Дискотека в стиле 70-х пройдет в барнаульском парке

Сбор гостей на площадке у главного входа в парк. Вход свободный для всех желающих

13 сентября 2022, 23:29

В Барнауле в парке «Изумрудный» 18 сентября состоится танцевальный вечер музыки 70-х годов от команды «Диско-80». Как сообщает пресс-центр мэрии, дискотека начнётся в 17:00 и продлится до 21:00.

«70-е — это уже куда больше, чем просто эпоха. Это целый стиль, который существует вне времени», — отметили организаторы мероприятия.

Сбор гостей на площадке у главного входа в парк. Вход свободный для всех желающих.

В Барнауле пройдёт четырёхчасовая дискотека в стиле 80-х

В Барнауле пройдёт четырёхчасовая дискотека в стиле 80-х

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