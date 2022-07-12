Дочь Василия Шукшина Мари вынуждена судиться с застройщиком за свою квартиру

Дочь Василя Шукшина Мария вынуждена судиться с застройщиком из-за собственной квартиры. Об этом сообщает Mash.

Проект ЖСК «Кино-7» в 1-м Самотёчном переулке согласовали в 2004 году, а Мария Шукшина стала одним из пайщиков. Она захотела получить четырехкомнатную квартиру в центре Москвы.

В 2016 году жилой комплекс сдали, но оказалось, что Шукшина не может зарегистрировать на себя собственное жилье.

Тогда актриса решила пойти в суд.

«На заседании выяснилось — у застройщика нет документов для передачи собственности пайщикам. За что в таком случае Мария отдавала деньги, остаётся загадкой», — сказано в сообщении.