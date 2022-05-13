Долгий путь домой. Центр Барнаула стоит в пробках

Вечер пятницы не преподносит сюрпризов барнаульским водителям. Возвращаться домой из центра так же долго, как и всегда.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», интенсивность заторов в городе составляет пять баллов.

Очень тяжёлая ситуация складывается на проспекте Строителей — от проспекта Ленина до Павловского тракта. Периодически движение здесь в прямом смысле слова встаёт. Аналогичная ситуация складывается на улице Челюскинцев по направлению к проспекту Строителей.

Проспект Ленина, несмотря на ремонт моста у Нового рынка, свободен.

Также проблемы с движением отмечаются на проспекте Калинина, улицах Цеховой, Кулагина и Молодёжной.

Долгий путь домой ждёт и тех, кто хочет вернуться из центра по шоссе Ленточный бор.