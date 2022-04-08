Дождь, мокрый снег и сильный ветер обрушатся на Республику Алтай в ближайшие дни

Неспокойная погода ожидает Республику Алтай в ближайшие дни, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По данным метеоролога, в пятницу и субботу в регионе будут сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер — до 25 метров в секунду, который в высокогорье может достигать 32 метров в секунду.

«Один из наиболее сложных регионов», — отметил специалист в беседе с ТАСС.

В Алтайском крае в пятницу, 8 апреля, синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега только в восточных районах региона. В субботу, 9 апреля, будет преимущественно без осадков.