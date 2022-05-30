Дожди и грозы. О погоде в Алтайском крае 31 мая

31 мая в Алтайском крае ожидаются небольшие осадки. Об этом рассказали специалисты регионального Гидрометцентра.

В регионе температура воздуха составит +25...+30 градусов. Кратковременные дожди, грозы.

Ветер западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров поднимутся до +26...+28 градусов. В конце дня кратковременный дождь, гроза.

Ветер западный, 5-10 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.