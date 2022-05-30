Дожди и грозы. О погоде в Алтайском крае 31 мая
В регионе сохраняется повышенный уровень пожароопасности
31 мая 2022, 06:05, Илья Звягинцев
31 мая в Алтайском крае ожидаются небольшие осадки. Об этом рассказали специалисты регионального Гидрометцентра.
В регионе температура воздуха составит +25...+30 градусов. Кратковременные дожди, грозы.
Ветер западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.
В Барнауле столбики термометров поднимутся до +26...+28 градусов. В конце дня кратковременный дождь, гроза.
Ветер западный, 5-10 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.
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