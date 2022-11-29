Эксперты назвали стоимость приглашения Деда Мороза и Снегурочки на дом в Барнауле

Эксперты «Авито» подсчитали, во сколько обойдется приглашение Деда Мороза и Снегурочки на дом в Барнауле. Согласно исследованию, родители заранее бронируют даты у артистов — договориться о визите «волшебника» пока-что можно за 1600 рублей.

Так, по данным «Авито.Услуг», только в ноябре спрос на услуги Деда Мороза и Снегурочки по всей стране вырос сразу на 147% по сравнению с прошлым годом. А в Барнауле рост спроса составил +128%. При этом объявлений на «Авито» за этот же период в городе стало больше на 60%.

Средняя стоимость работы Деда Мороза и Снегурочки на Авито в Барнауле в ноябре составила порядка 1,6 тысяч рублей за услугу. В нее входит классическая программа на дому для одного или нескольких детей. При этом цена может расти в зависимости от масштаба и формата мероприятия. Например, выступление аниматоров в детском саду в среднем по России начинается от 3 тысяч рублей. Поздравляют и взрослых — выезд в офис обойдется в среднем в 3,5 тысячи рублей.

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Также стоимость зависит и от того, насколько давно Деда Мороз в профессии и какая у него «команда». Работа начинающего артиста, который дает свои первые выступления, в среднем по России составляет порядка 2 тысяч рублей за детский утренник. Опытный Дед Мороз и со своей сказочной компанией может брать за свое выступление от 5 000 рублей.

«С приближением праздника спрос на услуги будет только нарастать, а накануне 31 декабря цены традиционно увеличиваются. Поэтому мы рекомендуем не затягивать с поиском артистов и заранее бронировать даты выступлений. Так, в прошлом году в двадцатых числах декабря стоимость одного часа работы Деда Мороза и Снегурочки составляла в среднем по стране до 5 000 рублей, а в саму новогоднюю ночь — уже до 10 000 рублей. В конце ноября и начале декабря цены в разы демократичнее», — отметил руководитель развития категории «Праздники и мероприятия» на «Авито Услугах» Александр Сёмочкин.

Кроме Деда Мороза и Снегурочки родители интересуются и другими сказочными персонажами. На предновогодние праздники также есть спрос на аниматоров в костюме Белого Мишки, а также героев мультфильмов, вроде Анны, Эльзы и Олафа из «Холодного сердца».