Ель засохла на площади в Риме, не дождавшись Рождества

Рождественская ель, установленная на площади Венеции в Риме, засохла через две недели после установки, пишет "Интерфакс".

Расследование показало, что ель была неправильно покрыта во время перевозки, что и привело к ее гибели. Также выяснилось, что на транспортировку ели власти потратили почти 50 тысяч евро. Дерево срубили в лесу на границе с Австрией.

Группа защиты прав потребителей Codacons теперь обвиняет власти в злоупотреблении бюджетными средствами. Кроме этого, организация настаивает на том, чтобы засохшее дерево было убрано с площади.

Местные СМИ, иронизируя, пишут, что это "рождественская ель, не дожившая до Рождества".

Is it a Christmas tree, or is it a toilet brush? Critics of Rome, Italy's official Christmas tree, nicknamed "Spelacchio", meaning "mangy", say it looks like the latter. 🎄 https://t.co/BWPbf2B30D pic.twitter.com/uy4BEjhbom