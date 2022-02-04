"Это был не пожар". В администрации Шерегеша рассказали, почему склоны курорта были в дыму

Пожара на курорте Шерегеш 3 февраля не было. То, что очевидцы приняли за задымление от возгорания, на самом деле было выхлопом от дизельного генератора. Об этом amic.ru сообщили представители горнолыжного курорта Шерегеш сектора Е.

Напомним, 3 февраля канал Mash Siberia выложил видео с задымлением склонов на курорте Шерегеш. По данным издания, на канатной дороге произошёл пожар, при этом её работу не останавливали.

В администрации курорта amic.ru пояснили, что никакого пожара не было. Произошёл скачок электричества и автоматизированная система канатной дороги была отключена. В это время на ней находились туристы. Чтобы их спустить, пришлось завести дизельный генератор.

“Так как он долго не работал и был остывший, произошёл выхлоп, который некоторые восприняли как задымление из-за пожара”, — сообщила собеседница amic.ru.