Генпрокуратура потребовала заблокировать Instgram в России
Компанию Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) требуют признать экстремистской организацией
11 марта 2022, 15:30, Илья Звягинцев
Генпрокуратура РФ потребовала от Роскомнадзора заблокировать доступ к Instagram в России. Информация об этом появилась в ряде телеграм-каналов.
Также сообщается, что компанию Meta, которой принадлежат Instagram, Facebook и мессенджер WhatsApp, требуют признать экстремистской организацией.
Ранее сообщалось, что Meta в своих социальных сетях временно разрешила в своих социальных сетях Facebook и Instagram призывы к насилию против Вооружённых сил России.
В Следственном комитете возбудили дело в связи с незаконными призывами к насилию в отношении граждан России со стороны сотрудников Meta.
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