Генпрокуратура потребовала заблокировать Instgram в России

Генпрокуратура РФ потребовала от Роскомнадзора заблокировать доступ к Instagram в России. Информация об этом появилась в ряде телеграм-каналов.

Также сообщается, что компанию Meta, которой принадлежат Instagram, Facebook и мессенджер WhatsApp, требуют признать экстремистской организацией.

Ранее сообщалось, что Meta в своих социальных сетях временно разрешила в своих социальных сетях Facebook и Instagram призывы к насилию против Вооружённых сил России.

В Следственном комитете возбудили дело в связи с незаконными призывами к насилию в отношении граждан России со стороны сотрудников Meta.