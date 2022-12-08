«Главное, чтобы мне улыбались»: интервью с глухим барнаульским таксистом, который понимает клиентов по губам

Барнаульский таксист Евгений Прозоров не слышит с детства. «Разговаривать» по губам и понимать язык жестов он научился в специальном интернате в Тальменке. Четыре года назад Евгений устроился работать в известный сервис такси и о своём решении ни разу не пожалел. С пассажирами Евгений общается жестами или старается читать по губам. Таких слабослышащих водителей, как он, в Барнауле много. Корреспондент amic.ru Вячеслав Кондаков прокатился с Евгением по краевой столице и узнал, как клиенты реагируют на слабослышащего водителя и с какими сложностями ему приходится сталкиваться в работе.

Перед началом интервью Евгений усердно натирал стёкла и ручки автомобиля. Судя по внешнему виду, машина только что побывала на мойке, а салон внутри блестел от чистоты. Наш разговор с Евгением начался с общения жестами и мимикой. Я заранее взял с собой блокнот, чтобы писать в нём сложные вопросы. Однако Евгений объяснил, что хорошо «считывает» речь собеседника по губам.

«Извините, я очень стесняюсь. Если можно, то говорите помедленнее», — обратился ко мне водитель.

«Уверен, что моё призвание — быть водителем»

Евгений не слышит с рождения. В шесть лет родители отдали мальчика в специальный интернат в Тальменском районе. Пять дней Евгений проводил там, а на выходные возвращался домой в Барнаул. В интернате педагоги обучали Евгения языку жестов и важному навыку — чтению по губам.

«Это были самые важные годы в моей жизни. До интерната я вообще не слышал и не разговаривал. Только благодаря педагогам я могу с вами сейчас общаться», — объясняет собеседник.

Становиться математиком или химиком Евгений после интерната не планировал: учёба давалась мальчику тяжело. Ещё в детстве Женя решил пойти по стопам дедушки, который 37 лет отработал шофёром. Именно он впервые посадил семилетнего внука за руль стареньких «Жигулей». Это, уверен Евгений, «была любовь с первого взгляда». Они с автомобилем нашли общий язык и «понимали» друг друга без слов.

Права Евгений получил в Тальменке. Признаётся, что там экзамен сдать было проще, чем в Барнауле. Никаких ограничений к управлению машиной у молодого человека, несмотря на статус инвалида, не было. Теорию сдал на отлично, да и к качеству вождения у сотрудника ГИБДД вопросов не возникло. По словам Евгения, его проблемы со слухом никак не мешают управлять автомобилем. Единственное — он не слышит, когда сигналят другие водители. Впрочем, таких случаев, считает мужчина, было мало. За многие годы управления машиной у Евгения не возникло на дороге ни одной аварийной ситуации.

«Есть люди, которые с детства что-то умеют делать хорошо. Уверен, что моё призвание — быть водителем. Я сразу научился хорошо управлять машиной, она всегда „слушалась“ меня. Когда сажусь за руль, то счастлив», — объясняет мужчина.

«Все считали, что я буду слабым звеном в коллективе»

Первый автомобиль — старенький Renault — Евгению приобрести помогла мама. Она же устроила сына к себе на работу шофёром в строительную компанию. Евгений шутит, что «причастен» к реконструкции филармонии Алтайского края, Российско-немецкого дома и театра драмы имени Шукшина, куда он доставлял строительные материалы на служебном авто. Однако через семь лет Евгения сократили, а новую работу мужчина никак не мог найти: никто не хотел брать в штат человека с очень плохим слухом.

Четыре года Евгений жил на одно пособие по инвалидности, которого едва хватало, чтобы свести концы с концами. Иногда удавалось подзаработать. Так, например, знакомый Евгения попросил его срочно отвезти в Москву. До столицы они добрались меньше чем за трое суток. В качестве благодарности за «быструю» дорогу мужчина хорошо заплатил. Этих денег хватило на несколько месяцев. Вскоре, вспоминает мужчина, пришлось снова ходить по собеседованиям.

«Мне сразу объясняли, что я со своим недугом не смогу нормально общаться с коллегами. Все считали, что я буду слабым звеном в коллективе. Ходил по собеседованиям в надежде, что возьмут хоть куда-нибудь. Но другие вакансии, кроме водителя, я не рассматривал. Всегда знал, что быть шофёром — моё призвание. Я с машиной говорю на одном языке. Однажды мама принесла домой газету, где я нашёл объявление о том, что в пивоваренную компанию требуется шофёр. Сходил на собеседование и меня взяли. Я был тогда так счастлив», — вспоминает Евгений.

В пивоваренной компании он стал личным водителем директора и ездил в командировки во многие города Сибири. Однако через некоторое время мужчину снова сократили.

«Многие просто даже отказывались со мной ехать»

Новую работу Евгений нашёл практически сразу: устроился в известную службу такси в Барнауле. Однако с первого дня столкнулся с хамством среди клиентов. Они жаловались руководству компании, что у них работает «не такой как все». Особенно некомфортно было, когда в машину садились пьяные пассажиры, шутившие над глуховатостью водителя. На них Евгений не обижался, ему просто нравилось улыбаться людям и хотелось получать добрые эмоции в ответ.

«Многие просто даже отказывались со мной ехать, когда видели табличку в машине, что я не слышу. Были даже те, кто обманывал меня и не платил за поездку. Не знаю, это совпадение или нет, но мне доставалось большое количество неадекватных клиентов, которые ругали мою речь и внешний вид. Называли кавказцем. Наверное, из-за моей бороды и того, что я с трудом разговариваю. Иногда шутили, что я инвалид, и жаловались на меня. Было очень сложно работать в такой обстановке, поэтому пришлось уволиться. Хотя нормальных людей всё же было больше, которые с уважением относились к моим особенностям», — считает таксист.

Через два года один из друзей мужчины, тоже слабослышащий, предложил Евгению устроиться в сервис «Яндекс. Такси» в Барнауле. Евгений согласился не думая. Прошёл курсы повышения квалификации и уже через несколько дней вышел на линию. Первое время мужчина работал на своей машине, но та часто ломалась, так что пришлось взять в кредит новенький KIA Rio. Благодаря покупке Евгения перевели на тариф «Комфорт». По мнению мужчины, теперь он работает только с вежливыми и внимательными клиентами. За пять лет работы не было ни одного случая, чтобы кто-то нахамил или нагрубил. Когда пассажиры садятся в салон, то Евгений сразу оборачивается к ним и жестами объясняет, что плохо слышит. Клиенты в ответ вежливо кивают и не беспокоят водителя во время поездки.

«Многие пассажиры, узнав о моей глухоте, интересуются, чем можно помочь. Я всегда объясняю, что ничем. У меня есть руки, ноги, а больше ничего не нужно. У меня хорошая зарплата. В день зарабатываю не меньше трёх-пяти тысяч рублей. Этих средств хватает, чтобы не только платить за кредит, но и жить достойно. Я очень счастлив, что работаю водителем», — уверен таксист.

Впрочем, если клиенты хорошо реагируют на «особенности» водителя, то сотрудникам ГИБДД иногда приходится доказывать, что он не пьяный. Так, например, летом этого года уже ночью после смены Евгений направлялся домой, когда его остановил экипаж ГИБДД. Мужчина сразу показал справку о своей инвалидности, но сотрудники дорожной полиции начали обвинять Евгения в том, что он говорит с дефектом из-за алкоголя.

«Меня заставили подышать в трубку. Я сделал это, пусть и не хотел сначала. В справке же всё было написано, что я говорю плохо. Потом меня повезли в отделение полиции, где продержали несколько часов. В итоге они даже не извинились передо мной. Я всю ночь не спал и был вымотан из-за этой ситуации», — вспоминает он.

«Я очень счастлив, что каждый день могу работать»

В свободное от работы время Евгений играет в футбол. 17 лет назад на одном из матчей, на который позвали друзья, он познакомился с девушкой Галиной. По словам Евгения, влюбился с первого же взгляда. А когда узнал, что она глухонемая, то понял — это судьба. У пары две дочери. Они, несмотря на врождённую глухоту мамы, хорошо разговаривают и ходят в обычную школу.

«Когда узнали, что супруга беременна первым ребёнком, то сильно переживали. А вдруг девочке достанется такой же недуг, как у нас? Тем более что такой риск был. Как мы обрадовались, когда врачи сказали: «С вашей девочкой всё хорошо», — вспоминает собеседник.

Чтобы общаться с родителями, дети выучили язык жестов. Свою супругу Евгений называет «красавицей» и говорит, что они понимают другу друга с «одного взгляда или жеста». Сам Евгений не считает себя каким-то особенным, а живёт жизнью обычного человека: ходит с семьёй в кафе, читает книги и даже слушает музыку. Правда, получается это редко, когда нет клиентов. Чтобы расслышать любимые песни, мужчина включает автомагнитолу на полную громкость. Также Евгений любит общаться в специальном чате с другими глухонемыми и слабослышащими водителями, которых стало в последние годы много в Барнауле. В видео, которые там выкладывают, они языком жестов рассказывают о том, как проходит их рабочий день, сколько денег успели заработать и как лучше объехать пробку на дорогах города.

Кстати, у Евгения довольно высокий рейтинг — 4,94. А ещё ему периодически оставляют чаевые, но сам он на них никогда не рассчитывает и просто работает в своё удовольствие.

«Мне осталось четыре года, чтобы закрыть кредит. Машина мне очень нравится. Покупать новую не собираюсь. Я очень счастлив, что каждый день могу работать и моя семья ни в чём не нуждается. Мне нравится быть за рулём. За годы работы в „Яндекс. Такси“ у меня появилась постоянная база клиентов. Часто люди просят отвезти их в аэропорт или в соседний город. С удовольствием берусь за такие заказы. Уверен, что я — хороший водитель», — добавляет мужчина.

P.S.: После интервью Евгений довёз нас с фотографом до редакции. Водит он действительно очень аккуратно, а в машине комфортно. Если вы хотите воспользоваться услугами таксиста, то можете написать в WhatsApp Евгению по номеру 8-961-985-1022.