Группа «Ленинград» выпустила новую песню, посвященную российской экономике

Группа «Ленинград» выпустила новую песню, посвящённую российской экономике. Трек, который носит говорящее название «Наша экономика», опубликован на YouTube-канале музыкального коллектива.

Клип к песне оформлен в стиле выпуска новостей, где Сергей Шнуров исполняет роль специального корреспондента новостного канала. Вся песня и видеоряд посвящены состоянию экономики России.

Подписчики канала группы «Ленинград» встретили песню одобрительно и в комментариях неоднократно подмечали точность высказываний авторов.

Ранее Сергей Шнуров в интервью рассказал о своём визите в Алтайский край и поделился историей об охоте на медведя.