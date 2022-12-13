Хуже, чем утром: 10-балльные пробки сковали дороги Барнаула вечером 13 декабря

10-балльные пробки сковали барнаульские дороги вечером 13 декабря. Согласно информации сервиса «Яндекс.Пробки», движение осложнено фурой, которая встала в правом ряду на пересечении проспекта Строителей и улицы Челюскинцев, а также ДТП в среднем ряду на пересечении Юрина и Малахова.

Быстро проехать не выйдет ни по одному из направлений — заторы образовались на проспектах Строителей, Красноармейском и Ленина, улицах Молодежной, Челюскинцев, Кутузова, Малахова, Власихинской, шоссе Ленточный бор и других.

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Авто Страшные 9-балльные пробки сковали Барнаул

Напомним, что с вечера 12 декабря в Барнауле идёт снег и метель, на дорогах местами образовались снежные заносы. Утром интенсивность заторов достигла 9 баллов, а ситуация осложнялась нерабочим светофором на пересечении проспектов Строителей и Социалистического.