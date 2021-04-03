Известная российская блогерша пыталась покончить с собой в Москве

Блогерша Картье Бугатти (настоящее имя – Кристина Степанова) пыталась покончить с собой в Москве. Об этом сообщает Mash.

По данным источника, 19-летняя девушка порезала вены в отеле из-за конфликта со своим бойфрендом Богданом Голяшовым, но затем опомнилась и вызвала скорую. Сейчас Степанова находится в психиатрической клинике, а полиция проводит проверку в связи с инцидентом.

Картье Бугатти стала известна после участия в одном из выпусков шоу "Давай поженимся". Позже она появлялась в нескольких телепередачах и YouTube-проектах.