«Как на это повлиять?» Глава Минтранса заявил, что поведение водителей на Алтае становится «всё хуже, хуже и хуже»

Министр транспорта Алтайского края Антон Воронов обеспокоен ростом количества смертельных ДТП в регионе. По словам чиновника, поведение водителей становится хуже: многие из них нарушают элементарные правила движения, садятся за руль пьяными или выезжают на встречную полосу, сообщил глава ведомства amic.ru.

Что в Минтрансе думают о росте числа ДТП?

Пока в ведомстве не могут понять, почему 2022 год стал аномальным с точки зрения роста количества смертельных аварий.

«Чем лучше дорога — тем она опаснее. Посмотрите на последнее резонансное ДТП в Ребрихинском районе. Там человек просто заснул за рулём. Этот год вообще уникален тем, что нет каких-то системных факторов, влияющих на ДТП. Основной вывод, к которому приходят специалисты, что поведение водителей становится всё хуже, хуже и хуже. Летальность от ДТП возрастает, потому что люди торопятся и не соблюдают элементарные меры безопасности», — пояснил Воронов.

Министр добавил, что проблемой увеличения количества аварий интересуются на уровне прокуратуры края. Недавно в ведомстве прошла встреча специалистов, где обсудили возможные варианты решения проблемы. Однако многие аварии сложно предотвратить профилактикой. Так, например, в этом году участились случаи, когда виновниками ДТП становятся люди в алкогольном опьянении или лишённые прав. Также водители стали чаще засыпать за рулём из-за переутомления. Пешеходы, по мнению министра, тоже перестали быть внимательными и иногда переходят дорогу, не посмотрев по сторонам.

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«Как на это можно повлиять? Мы же не нанесём шумовые полосы на всём протяжении всех дорог. Водители стали даже нарушать правила под камерами видеофиксации. Сейчас сокращается процент ДТП по вине плохого состояния дорожного полотна или погодных условий. До туристического периода был всплеск аварийности, и сейчас он тоже высокий. Невозможно проверить всех водителей на профессиональное мастерство. Я каждый день езжу домой в Павловск. Вижу, как люди куда-то торопятся. Превышают скорость, а доезжают всего на несколько минут раньше», — добавил Антон Воронов.

Министр рассказал историю, как во время работы на посту главы Павловского района ему необходимо было срочно доехать в котельную. Пришлось превысить скорость. Но в итоге 30-километровый участок дороги чиновник преодолел всего на три минуты раньше, чем обычно.

Почему на Алтае растёт количество смертельных ДТП?

Антон Воронов привёл статистику. Так, за год в крае появилось девять дополнительных камер видеофиксации нарушений. А вот количество нарушений выросло с 500 тысяч до 700 тысяч.

Число аварий в Алтайском крае за шесть месяцев 2022 года по сравнению с прошлым годом сократилось на 19%. Но их последствия стали более тяжёлыми. В целом же с января по июль ДТП унесли жизни 130 человек. Среди них — шестеро детей. Большинство ДТП произошли в крупных алтайских городах: Барнауле, Бийске и Рубцовске. В них погибли 48 человек и ещё более 20 получили серьёзные травмы.

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По данным статистики ГИБДД, основными видами аварий являются столкновения транспортных средств (344 ДТП, или 37,1% от всех ДТП), наезды на пешеходов (286, или 30,9%), съезд с дороги (147, или 15,9%), наезды на велосипедистов (42, или 4,5%), наезды на препятствия (33, или 3,6%). При этом по вине водителей транспортных средств произошло 87% всех ДТП. Основные причины: несоответствие скорости конкретным условиям, нарушение правил проезда перекрёстков и пешеходных переходов, выезд на полосу встречного движения, неправильный выбор дистанции, нарушение требований сигнала светофоров.

В результате всех этих факторов в 2022 году у Алтайского края высок риск не выполнить указ президента о снижении количества погибших в ДТП: не более 211 человек.