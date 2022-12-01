Какие блокбастеры и новогодние фильмы смотреть в алтайских кинотеатрах в декабре и покажут ли там «Аватар 2»

Барнаул, как и вся Россия, уже почти год живёт практически без крупных голливудских новинок. Легально их в краевой столице не показывают, однако в кино ходить всё равно хочется — особенно перед Новым годом, чтобы зарядиться праздничным настроением. Традиционно в этом году без новогодних фильмов не обойдётся. Среди них будет один иностранный. Кроме того, зрители в декабре смогут увидеть на большом экране качественное авторское кино, американский боевик, отечественную научную фантастику и драму. О главных фильмах последнего месяца 2022 года — в традиционном материале amic.ru.

«Треугольник печали» с Вуди Харрельсоном (с 1 декабря)

Одна из главных премьер декабря выходит в первый день месяца. Это «Треугольник печали» режиссёра Рубена Эстлунда, автора картин «Добровольно-принудительно», «Игра», «Форс-мажор» и других хороших фильмов. «Треугольник печали», как и его предыдущий фильм «Квадрат», наградили «Золотой пальмовой ветвью» и премией Каннского кинофестиваля.

В киноленте играет голливудская звезда — Веди Харрельсон, известный по «Настоящему детективу», «Планете обезьян», «Голодным играм», «Добро пожаловать в Зомбиленд» и другим фильмам.

«Треугольник печали» повествует о паре моделей, которые отправляются в путешествие на яхте. Судно тонет и пара оказывается на необитаемом острове в обществе миллиардеров и уборщицы. И только уборщица умеет выживать в тяжёлых условиях.

На «Кинопоиске» рейтинг у фильма высокий — 7,6 балла из 10. На IMDB он немного выше — 7,7 балла из 10. Так что в кино сходить стоит.

«Двойная петля» со звездой Марвел (с 1 декабря)

В прокат неожиданно выходит американский военный фильм «Двойная петля». Главную роль здесь играет Джонатан Мэйджерс, который исполняет роль Канга Завоевателя в киновселенной Марвел. Кроме того, в боевике играет Глен Пауэлл, который снимался в картинах «Топ Ган: Аэверик», «Скрытые фигуры» и «Неудержимые 3».

Для режиссёра Джастина Дилларда «Двойная петля» — это дебют в полнометражном кино. Раньше он снимал только сериалы.

Фильм рассказывает о том, как одного из лётчиков подбивают во время боевого задания над вражеской территорией. Командование спасать его не планирует. Перед его сослуживцем встаёт выбор — подчиниться приказу или попытаться помочь другу. Фильм напоминает «Спасение рядового Райана» или «Дюнкерк».

Рейтинга у боевика на «Кинопоиске» пока нет. Однако на агрегаторе IMDB картина набрала достойные 7 баллов из 10.

«На тебе сошёлся клином белый свет» о Янке Дягилевой (с 8 декабря)

О российском фильме «На тебе сошёлся клином белый свет» amic.ru писал в подборке прошлого месяца. Картину обещали выпустить в ноябре, но в итоге она выйдет 8 декабря.

Фильм расскажет о последнем дне жизни певицы Янки Дягилевой, которая погибла при невыясненных обстоятельствах в 1991 году. Мы узнаем, с кем она говорила, что видела, также фильм пытается ответить на вопрос о том, как умерла Янка Дягилева. Отметим, что песен Дягилевой в ленте нет. Зато фильм исследует внутренний мир певицы и пытается показать её с человеческой стороны.

«Помнить» (с 8 декабря)

8 декабря в прокате стартует южнокорейский триллер «Помнить» режиссёра Ли Иль-хёна. Это второй его проект после «Жёсткого прокурора». Фильм рассказывает о 80-летнем старике с болезнью Альцгеймера, который должен отомстить виновникам гибели своей семьи во времена японской оккупации. Их имена вытатуированы у мужчины на пальцах. И вместе с молодым напарником он отправляется в путешествие, чтобы убить виновников одного за другим.

На «Кинопоиске» рейтинга у картины пока нет, однако на IMDB фильм набрал 6,8 балла из 10. Любители историй о мести могут сходить в кино.

«На выдохе» (с 8 декабря)

8 декабря в российских кинотеатрах выйдет драма «На выдохе». Она рассказывает о выпускнице детского дома Саше, которая проводит всё свободное время на ринге для боёв без правил. Но мечтает она лечить детей. Денег на учёбу в медицинском у неё нет, а в больницу без образования девушку не берут. Судьба сводит её с подростком-инвалидом Колей, и Саша начинает ему помогать. Между парнем и девушкой завязываются романтические отношения.

Главные роли исполняют молодые и малоизвестные артисты, однако в актёрском составе есть Елена Подкаминская, известная по сериалу «Кухня». Любители историй о любви и преодолении себя могут сходить в кино.

«Непослушник 2» (с 15 декабря)

«Непослушник 2» — это, пожалуй, главная российская комедия конца года. Фильм является сиквелом вышедшей в феврале этого года первой части «Непослушника», которая стала хитом.

По сюжету фильма к отцу Анатолию собирается приехать на исповедь криминальный авторитет. Но священник в тот же вечер падает и теряет память. Ему решается помочь главный герой Димонстр (как и в первой части, его роль в фильме играет Виктор Хориняк («Кухня», «Последний богатырь»)). Он собирается восстановить яркие моменты жизни отца Анатолия, начиная с детства. Врачи считают, что так память к священнику может вернуться.

«Мира» (с 22 декабря)

К Новому году в России выйдет и отечественный блокбастер. 22 декабря на экранах появится научно-фантастический фильм «Мира» от режиссёра Дмитрия Киселёва («Время первых»).

По сюжету 15-летняя Лера Арабова живёт во Владивостоке. Её отец работает на орбитальной космической станции и уже несколько лет контактирует с дочерью только по телефону. В какой-то момент на Владивосток обрушивается метеоритный дождь. Но отец девушки знает, что это ещё цветочки. Впереди — более крупная катастрофа. Лера при помощи отца должна будет спасти родных и весь город.

Роль Леры Арабовой играет молодая актриса Вероника Устимова, а её отца — Анатолий Белый («Метро», «А зори здесь тихие...», «О чём ещё говорят мужчины»), также в картине появится множество узнаваемых российских актёров.

Рейтинга у фильма пока нет, однако трейлер выглядит прилично. В блокбастере будут и громкие взрывы, и разрушения, и даже космос.

Новогодние фильмы

Конечно, в декабре на российские экраны выйдет масса новогодних фильмов. Здесь всё привычно. 1 декабря в кинотеатрах появилась очередная, на этот раз уже девятая часть бесконечной франшизы «Ёлки». «Ёлки» продолжаются — только теперь без главных лиц серии — Ивана Урганта и Сергея Светлакова.

Будет и ещё одна новогодняя комедия — «Тайный Санта» со звездой «Реальных пацанов» Зоей Бербер и Романом Курицыным («Жажда», «Огонь», «Балканский рубеж»). Фильм расскажет о романтических отношениях двух героев на фоне Нового года.

Третьей новогодней комедией станут «Ёлки-иголки» с Павлом Прилучным, Гариком Сукачёвым, Оскаром Кучерой и Алиной Алексеевой. Это семейная история с детьми и романтической линией.

Детей на Новый год попробуют порадовать несколько фильмов. Главным среди них, пожалуй, станет «Чук и Гек. Большое приключение», выходящий 22 декабря. Это экранизация классического рассказа Аркадия Гайдара «Чук и Гек».

По сюжету Чук и Гек живут с мамой в Москве и скучают по папе, который работает на Севере. Решив встретить наступающий Новый год вместе, они с мамой едут к отцу. Этот фильм — новогодняя сказка, здесь появится даже Хозяйка медной горы из произведения Павла Бажова.

Роли отца и матери играют Владимир Вдовиченков («Батя», «Левиафан», «Бумер», «Бригада») и Юлия Снигирь («Казнь», «Обитаемый остров», «Кровавая барыня») соответственно. Режиссёром выступил Александр Котт («Брестская крепость», «Троцкий»).

Мультик для детей также будет. 29 декабря выйдет «Иван Царевич и Серый волк 5». Как и продюсеры «Ёлок», студия «Мельница» не планирует останавливать конвейер и традиционно каждый год выпускает какую-нибудь свою ленту — либо о богатырях, либо об Иване Царевиче. В последнее время «Мельница» не радует зрителем качеством, так что чего-то особенного от мультика ждать вряд ли стоит. Но если ребёнок любит мультфильмы «Мельницы», то точно уговорит вас сходить и на пятого «Ивана Царевича» на новогодних каникулах.

Из иностранного кино выйдет только один новогодний фильм — «Приключения Тэдди». Он рассказывает о том, как на рождественской ярмарке девочка Марианна заметила ожившую игрушку — плюшевого медвежонка Тедди. Через некоторое время она идёт забрать его. Однако игрушку выигрывает другой мальчик. Теперь Тедди и другая ожившая игрушка ёжик Болла хотят вернуться к девочке и отправляются в путешествие.

А «Аватара» показывать не будут?

Официально — нет. В алтайских кинотеатрах в день мировой премьеры 16 декабря он точно не появится. Однако вероятно, что в «Пионере» «Аватар 2» покажут через две недели после выхода. Так, в кинотеатре через две недели после релиза прокатывали блокбастеры «Тор: Любовь и гром», «Чёрный Адам» и «Чёрная пантера: Ваканда навеки». Можно ожидать, что второй «Аватар» в «Пионер» также привезут к концу декабря — началу января. Новогодняя суета появление блокбастера может чуть затянуть.

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