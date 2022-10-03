Концерт Димы Билана проходит в Барнауле
Пользователи социальных сетей делятся видео с шоу известного исполнителя
3 октября 2022, 21:05, Илья Звягинцев
3 сентября в Барнауле проходит концерт Димы Билана. Певец выступает в ДК «Моторостроителей».
В социальных сетях пользователи делятся видеозаписями и фотографиями концерта. Зрители отмечают, что концерт хорошо организовал, а сам Билан выкладывается на 100% на сцене.
Отметим, что уже 4 октября на сцене ДК «Моторостроителей» выступит еще один популярный певец Shaman.
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