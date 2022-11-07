Красное переформатирование страны. Почему революция 7 ноября вдохнула в Россию новую жизнь

День 7 ноября уже несколько лет, с 2005 года, в нашей стране не является красным днём календаря. Тем не менее произошедшая в 1917 году социалистическая революция изменила отечественную историю и стала главным событием XX века, предопределившим многие последующие достижения Советского Союза и даже нынешней России. Об Октябрьской революции, её причинах и значении — культурном, экономическом и даже геополитическом — размышляет журналист amic.ru Андрей Магас.

Большевики включились в революцию после падения монархии

Отметить эту дату, по-прежнему остающуюся праздником для огромного числа граждан России и всего мира, на государственном уровне в нашей стране — как это бывало в советский период и первое время постсоветского — мешает явно антисоветский настрой значительной части элиты. Хотя даже президент страны в последнее время, судя по всему, изменил свою позицию и уже не говорит о том, что Владимир Ленин «заложил атомную бомбу» под тысячелетнюю российскую государственность. На торжественном мероприятии в Великом Новгороде в сентябре он признал, что «вписывал и зачёркивал» в своей речи такие имена, как Николай II, Ленин, Сталин, а потом отметил, что все они — «государственные деятели, труженики, воины, первопроходцы, учёные, подвижники и святые, а самое главное — весь наш народ — сделали Россию великой мировой державой, определили её судьбу».

Владимир Путин выступил в Великом Новгороде на мероприятии, посвящённом 1160-летию зарождения российской государственности

Кто сверг монархию?

Вокруг Октября 1917-го по-прежнему ходит большое количество странных мифов, активно подогреваемых невежественными пользователями интернета. Так, немалая часть наших сограждан, называющих себя патриотами, убеждена, что именно большевики свергли монархию, развалили Российскую империю и развязали гражданскую войну. И эти стереотипы порою глубоко сидят в сознании даже у людей высокого ранга, принимающих ответственные решения.

Автор материала несколько лет назад, будучи на одном из митингов, подискутировал на эту тему с одним из довольно известных чиновников в Барнауле. Тот в своём монологе на историческую тему сказал, что «Ленин, конечно, был величайшим историческим разрушителем». Однако на простой вопрос, что же Владимир Ильич разрушил, ответ дать затруднился. Всё-таки человек получил высшее образование, был мало-мальски знаком с историческими фактами и не мог выдавать слухи и домыслы за истину. Он не мог не знать, что многие большевистские вожди прибыли в страну уже после падения царя: Ленин — в апреле (отсюда «апрельские тезисы», — прим. ред.), Троцкий — в мае 1917-го. Другие активисты партии большевиков, которая после революционного февраля не была поначалу слишком влиятельной силой, присоединились к народным волнениям с большим опозданием.

Согласно другому расхожему штампу, Ленин с большевиками разрушил Российскую империю. Однако с 1 сентября (14 сентября по новому стилю, — прим. ред.) 1917 года решением Директории (так называлась коллегия из пяти министров Временного правительства во главе с Александром Керенским, — прим. ред.) государство стало называться Российской Федеративной Демократической Республикой. Более того, формально государство так называлось вплоть до 6 (19) января 1918, когда было распущено Учредительное собрание. И в дальнейшем, вплоть до июля 1918 года, у государства не было общепринятого названия — использовались названия и «Советская Российская Республика», «Республика Советов», «Советская Россия» и некоторые другие. Только с принятием первой Конституции государственное образование стало называться РСФСР.

Кто помог Польше, Финляндии и Прибалтике обрести независимость?

Именно большевики пытались распространить свою власть на бывшие территории империи — Польшу, Финляндию, ставшие независимыми при активном содействии других государств. Однако польская независимость официально была признана Совнаркомом 29 августа 1918 года, когда на территории этой бывшей части империи находились германские войска. Впрочем, ещё 16 марта 1917 года это фактически сделало Временное правительство. В журнале его заседаний за этот день говорится: «Верное соглашениям с союзниками, верное общему с ними плану борьбы с воинствующим германизмом, Временное правительство считает создание независимого Польского государства, образованного из всех земель, населённых в большинстве польским народом, надёжным залогом прочного мира в будущей обновлённой Европе. Соединённое с Россией свободным военным союзом, Польское государство будет твёрдым оплотом против напора срединных держав на славянство».

Таким образом, эти временные властители попросту не успели подписать необходимые документы о признании независимости и надеялись это сделать после того как с польской территории уйдут германские войска.

Что касается Финляндии, то сейм этой откалывавшейся части государства провозгласил курс на самостоятельность ещё летом 1917 года, в этом можно легко убедиться ознакомившись с подшивками газет того времени — скажем, «Известий», вполне доступных в Сети. Позднее, во время гражданской войны, финские красные потерпели поражение от белых, которых в военном плане поддерживали Германия и Швеция.

Признание в обмен на помощь

Поражение красных в Прибалтике — и, следовательно, последующее дистанцирование трёх республик от Советского Союза — связано не только с иностранным вмешательством, но и деятельностью белого движения. Скажем, командующие Белой армии Юденич и Колчак согласились на признание Латвии, Литвы, Эстонии в обмен на иностранную военную помощь, о чём свидетельствует ряд исторических источников.

Евгений Спицын о попытках фальсификации истории, фейках об освобождавших Европу советских солдат и многом другом

Историк, писатель, автор учебных пособий Евгений Спицын заявил amic.ru, что большевики никакого отношения к разрушению Российской империи не имели, хотя и выступали под соответствующими лозунгами.

«Надо понимать, что основой существования этой империи была российская монархия. Как только Николай II отрёкся от престола, а затем его примеру последовал младший брат, то рухнула сама монархическая государственность. Это естественным образом сказалось на развале российской империи. Между этими событиями существовала самая прямая связь», — пояснил эксперт.

7 ноября в Барнауле / Фото: amic.ru

Собирание страны по-новому

Евгений Спицын обратил внимание и на другое важное обстоятельство — то, что в условиях гражданской войны большевики смогли собрать осколки этой империи.

«Но они не собирались создавать аналог российской империи на территории бывшей имперской России — они предложили совершенно другой вариант государственного устройства в виде СССР. Тезис о том, что большевики создали „красную империю“, о том, что Сталин был „красным императором“, — это вообще непонимание сути того, что делали большевики. Отсюда и все перлы по обвинению Ленина и Сталина в гибели страны, что, мол, они создали „неправильное“ государство», — подчеркнул историк.

По его словам, прямое отношение к разрушению страны имеют наследники февралистов (лидеров российской буржуазии, руководивших Февральской революцией и сформировавших позднее Временное правительство, — прим. ред.), разрушивших царскую империю. Такими наследниками Евгений Спицын называет российских реформаторов 1990-х — Гайдара, Чубайса и других, а также «тех партаппаратчиков, которые по своей сути давно не были коммунистами, а были в чистом виде карьеристами».

«Нам навязывают ложную парадигму — что, мол, Ленин заложил атомную бомбу, направо и налево раздавал территории и дарил независимость. Но это произошло в результате распада Российской империи. Этот джинн национализма после февральских событий уже вылез — в Средней Азии, Закавказье, в Прибалтике, в том числе и на Украине. Большевики выдвинули свой вариант собирания земель в виде союзной федерации. Предложить такое собирание на принципах новой имперской России — псевдомонархической, или какой угодно — они бы потерпели крах. К классовой войне добавилась бы ещё национально-освободительная. Они это прекрасно понимали, поэтому и не пошли по этому пути», — подытожил эксперт.

Александр Колпакиди / Фото: vk.com/club119796837

Историк, писатель, главный редактор издательства «Алгоритм» Александр Колпакиди убеждён, что Октябрьская революция и последующее построение российского государства на новых принципах стали главным событием в отечественной истории.

«За революцией последовал невиданный рывок страны вперёд, по темпам развития не знавший себе равных. Это позволило нам стать образцом для огромной части человечества, благодаря существованию СССР в мире рухнула колониальная система. Впервые в мировой истории в государстве общество, основываясь на научных знаниях, попыталось построить общество равных возможностей, общество развития», — заявил эксперт amic.ru.

Он напомнил, что после революции в стране неуклонно стал повышаться уровень образованности общества. Скажем, в Первую мировую уровень образованности русских солдат был ниже, чем в итальянской, германской, австро-венгерской армиях.

«Только сейчас, спустя 30 с лишним лет после распада Союза, мы понимаем значение той революции — наблюдая растущую нестабильность в мире, угрозу ядерной войны, бесконечные провокации на международной арене. Даже Эдуард Гольдштюкер, чешский профессор, имя которого в СССР склоняли на все лады как предателя дела социализма, незадолго до смерти сказал, что главная дата в истории человечества — 1917 год, а самая трагическая — 1991-й», — заключил Колпакиди.

Речь Сталина, приуроченная к 24-й годовщине Великой Октябрьской Социалистической революции.