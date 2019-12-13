Лучшие фотографии уходящего года по версии агенства Reuters

Беспорядки, война, одиночество и счастье: все это можно увидеть на 100 лучших снимках международного агентства Reuters. Фотокорреспонденты издания весь год освещали самые важные события, происходящие в мире.

У каждой фотографии здесь своя история, самые яркие – в нашей фотоленте. Все снимки можно посмотреть здесь.

Агентство "Рейтер" (Reuters) – одно из крупнейших в мире международных агентств новостей и финансовой информации, существует с середины XIX века.