Лучшие фотографии уходящего года по версии агенства Reuters

Крупнейшее информационное агентство мира подвело итоги 2019 года

14 декабря 2019, 06:48, Екатерина Смолихина

Беспорядки, война, одиночество и счастье: все это можно увидеть на 100 лучших снимках международного агентства Reuters. Фотокорреспонденты издания весь год освещали самые важные события, происходящие в мире. 

У каждой фотографии здесь своя история, самые яркие – в нашей фотоленте. Все снимки можно посмотреть здесь.

Агентство "Рейтер" (Reuters) – одно из крупнейших в мире международных агентств новостей и финансовой информации, существует с середины XIX века.

Момент истины. Лучшие фото дикой природы 2019 года

Момент истины. Лучшие фото дикой природы 2019 года

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