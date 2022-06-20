Магазины одежды Mango продолжат работать в Барнауле после продажи бизнеса в России

Магазины одежды Mango в Барнауле не закроются и продолжат работать по франшизе. Поставки в торговые точки не прервутся, распродажи оставшегося товара не планируется. Об этом корреспонденту amic.ru рассказали в магазине.

Один из работников Mango в Барнауле рассказал, что торговые точки продолжат работать как прежде, несмотря на то, что компания продала бизнес в России. Официально комментировать что-либо администрация магазина отказалась, сославшись на коммерческую тайну. Однако там оговорились, что пока у них ничего не меняется.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на испанские СМИ писали, что сеть Mango решила выйти из прямого бизнеса в России и передать свои точки франчайзи. Всего по франшизе в России уже сейчас работают 53 магазина Mango. Также у компании есть 55 собственных точек. Их продадут франчайзи в ближайшее время, пишут СМИ.

Отмечается, что партнёры Mango будут закупать одежду у фирмы, но им придётся самостоятельно привозить товары в Россию и платить аренду. Тем самым ассортимент товара не изменится.

Напомним, что из-за политического кризиса на Украине свою работу в России приостановили магазины H&M, Adidas, Stradivarius, Bershka, Zara и так далее. Торговые точки польского ретейлера LPP Group Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay сначала временно закрылись, а потом полностью ушли из России, продав бизнес китайскому консорциуму. Китайцам позволили распродать оставшийся товар, но больше использовать бренды LPP они не могут. Магазины сменили название. Так, Reserved стал Re, Cropp — Cr, Mohito— M, а Sinsay— «Син».

Новости

Общество Все обновленные «Макдоналдсы» откроются в Барнауле к вечеру 20 июня