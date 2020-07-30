Марина Грачева, которой экс-супруг отрубил руки, снова выходит замуж

Марина Грачева, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук, снова выходит замуж. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"Сейчас идет активная подготовка, надеюсь, вирус нам не помешает", – поделилась Грачева.

Большинство комментаторов поздравили ее с этим событием, но нашлись и те, кто обвинил Марину в желании пропиариться.

Напомним, что в конце 2017 года бывший муж несколько раз вывозил девушку в лес и угрожал убийством. Из ревности он отрубил ей руки. За это суд приговорил изверга к 14 годам колонии строгого режима. Одну кисть врачам удалось спасти, а на месте второй установили протез.