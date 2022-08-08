Местами грозы. О погоде в Алтайском крае 9 августа

От +25 до +30 градусов прогреется воздух днём 9 августа в Алтайском крае. Как сообщает региональный ЦГМС, ожидается переменная облачность.

Преимущественно без осадков, по северо-западу местами кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле — от +27 до +29 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с.