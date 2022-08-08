Местами грозы. О погоде в Алтайском крае 9 августа
Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с
9 августа 2022, 06:05
От +25 до +30 градусов прогреется воздух днём 9 августа в Алтайском крае. Как сообщает региональный ЦГМС, ожидается переменная облачность.
Преимущественно без осадков, по северо-западу местами кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В Барнауле — от +27 до +29 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с.
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