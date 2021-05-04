Михаил Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России остаётся напряжённой, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Его слова приводит РИА Новости.

"Ситуация с заболеваемостью коронавирусом остаётся напряженной, поэтому решения относительно смягчения ограничительных мер должны приниматься исключительно исходя из эпидемиологической обстановки в регионе", – сказал парламентарий.

Ранее зарубежное издание Bloomberg со ссылкой на источники заявило о начале третьей волны коронавируса в России. И, по данным издания, виноват в этом низкий спрос на вакцину. Однако позднее оперштаб по борьбе с инфекцией опроверг информацию агентства, заявив, что эпидситуация на сегодняшний день остаётся стабильной и находится под полным контролем.