Минкультуры вернёт коллекции российских музеев, задержанные на финской таможне

Экспонаты, которые участвовали в выставках на территории Европы, не попадают под санкции, разъяснили в Еврокомиссии. Об этом написала министр культуры Ольга Любимова в своём Telegram-канале. Таким образом, экспонаты могут вернуться в Россию, бюрократические барьеры снимаются.

Любимова заявила, что Министерство культуры уже приступило к возврату коллекций. По её словам, произведения смогут вернуться в страну уже в ближайшее время. За совместную работу Любимова поблагодарила работников российского посольства в Финляндии, а также МИД и ФТС.

Таможня Финляндии задержала экспонаты российских музеев из-за санкций, введённых Евросоюзом. Картины, которые не смогли пересечь финскую границу, были частью выставок, проходящих в Италии. В этой экспозиции находятся работы из Государственного Эрмитажа, Третьяковской галереи, Государственного музея Востока и прочих музеев.