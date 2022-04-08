Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал снимать качественные патриотические фильмы. Об этом сообщает ТАСС.

Глава кабмина подчеркнул, что российские кинокартины, которые основаны на ценностях страны, важны для сохранения культурно-исторической памяти и воспитания подрастающего поколения.

Мишустин подчеркнул, что такие фильмы необходимо создавать, так как зритель «голосует ногами». Он напомнил, что государство выделяет поддержку на эти цели.