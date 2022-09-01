Многодетная сибирячка, чью печень изъели паразиты, чудом выздоровела и надеется вернуться на пилон

Мать пятерых детей из Томска Алёна Верхотурова, которую спас неизвестный донор, рассказала «КП-Новосибирск» про редкую болезнь и второй шанс.

Женщина всегда занималась спортом и вела здоровый образ жизни, у неё никогда не было проблем со здоровьем, однако в 32 года начала беспокоить печень. Обследование показало увеличение и два больших образования. Также она сдала кровь на анализы.

«Результаты поставили онкологию под сомнение. Далее было множество длительных обследований, и в последних числах февраля 2022 года мне диагностировали почти полное паразитарное поражение печени — альвеококкоз», — рассказала Алёна.

Врачи объяснили, что болезнь сложно определить, потому что она долго не вызывает никаких симптомов. Кроме того, не передаётся между людьми — личинка может попасть в тело человека через заражённое мясо. Более того, как полагают медики, сибирячка заразилась ещё в детстве.

«Если бы я обратилась раньше, мне могли бы вырезать поражённый участок печени, и постепенно она доросла бы. Но я не любила врачей, а на фоне длительных стрессов болезнь спрогрессировала. Стал усиливаться ночной зуд, я была охвачена страхом и замкнулась. В июле я пожелтела: печень перестала справляться с нагрузкой. Мне сказали, что спасёт только трансплантация», — отметила Алёна.

Сложность была в том, что у женщины редкая группа крови. Однако неожиданно появился посмертный донор — ночью 16 августа сибирячке провели срочную операцию, новая печень прижилась.

«В акробатических танцах на пилоне я нашла себя по-настоящему! Надеюсь, когда-то я смогу вернуться в этот спорт, но врачи говорят, не ранее чем через год. Сперва надеюсь окрепнуть и начать реализовывать свои мечты», — поведала Алёна.

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