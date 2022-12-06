Мобилизованные россияне в зоне СВО взяли в плен мобилизованных украинцев

Мобилизованные россияне в ходе своего первого боя в зоне специальной военной операции в ДНР взяли в плен пятерых мобилизованных украинцев. Об этом сообщил военнослужащий с позывным Туман, репост с рассказом которого опубликовало Министерство обороны России в своём Telegram-канале.

По словам старшего стрелка штурмовой группы из Ростовской области, в районе города Марьинка россияне заметили в одном из зданий бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) и открыли по ним огонь из тяжёлых орудий.

«У них, видимо, начали заканчиваться боеприпасы. В итоге они всё-таки решили сдаться. Мы их вывели, забрали у них оружие, сняли с них бронежилеты, каски. Раненым оказали первую медицинскую помощь. Пять пленных и один убитый», — рассказал Туман.

Как рассказали бойцы ВСУ, командующий группой бросил их и бежал. По словам Тумана, после проверки документов оказалось, что они были мобилизованы. Российский военный утверждает, что пленные украинцы заявили, что их заставляют принимать участие в боевых действиях.