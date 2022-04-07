МВД готовится сократить управленческие должности

В МВД РФ ожидается новая административная реформа, инициатором которой является недавно назначенный на должность заместителя министра Александр Кравченко. Как сообщает «Ъ» со ссылкой на источники в ведомстве, ожидается, что в структуре будет ликвидирована должность начальника полиции — заместителя руководителя органа внутренних дел.

Формально мера поможет сократить управленческие должности и передать их территориальным подразделениям. Однако главная идея реформы — чётко разграничить зоны ответственности криминальной и общественной полиции, что должно привести к росту раскрываемости преступлений.

Недавно замминистра Кравченко направил письмо в территориальные органы внутренних дел, где предлагает руководителям региональных отделов высказаться по поводу содержания документа до 15 апреля. Однако, скорее всего, с учётом мнения генералов, соответствующие изменения будут подготовлены в ближайшее время.

Сама должность была введена в ходе реформы МВД, инициированной в 2011 году президентом РФ, которым на тот момент был Дмитрий Медведев. Смысл нововведения сводился к достижению максимально эффективной координации под единым началом работы службы криминальной полиции и полиции общественной безопасности.