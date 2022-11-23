МВД России закрепило коды для госномеров машин новых регионов

МВД России закрепило коды 80, 81, 84 и 85 для госномеров машин новых регионов, вошедших в состав РФ. Соответствующий указ ведомства опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, ДНР получила код 80, ЛНР — 81, Херсонская область — 84, Запорожская — 85.

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Политика Путин подписал документы о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России

Напомним, на референдумах подавляющее большинство жителей ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины проголосовали за вхождение в состав России. 3 октября Госдума ратифицировала договоры о вхождении новых территорий в состав РФ. 4 октября Совфед единогласно одобрил договоры о вхождении четырёх регионов.

Теперь в России 89 регионов, население выросло на 6,2 млн человек, а площадь увеличилась на 100 тыс. кв. километров.