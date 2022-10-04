На Алтае школьников отправили на военные сборы

В Республике Алтай стартовала первая смена пятидневных учебных сборов по программе начальной военной подготовки для десятиклассников, сообщает правительство региона.

Военно-полевые сборы для 30 школьников начались с торжественного построения и поднятия флага Российской Федерации. В мероприятии принял участие глава республики Олег Хорохордин.

«Эти сборы — традиционные, они являются практической частью предмета „Основы безопасности жизнедеятельности“. В программе — строевая и огневая подготовка, основы военной службы. Уверен, что полученные умения и навыки сделают вас ещё более мотивированными, целеустремлёнными и сильными», — подчеркнул Хорохордин.

Фото: altai-republic.ru

Ранее в школы предложили вернуть начальную военную подготовку из-за «новых реалий».