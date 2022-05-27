На дачу быстро не доедешь. Пробки сковали Барнаул вечером 27 мая

Семибалльные пробки сковали улицы Барнаула вечером 27 мая. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», наиболее сложная ситуация наблюдается на проспекте Ленина, на улице Советской Армии, на объездной дороге, а также улице Цеховой и проспекте Калинина.

Кроме центральной части города, проблемы с проездом отмечаются и на выезде — в сторону Южного. Затор образовался на шоссе Ленточный бор (там его длинна составляет более километра) и на Лесном тракте. Также затруднен проезд и по Змеиногорскому тракту.

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Новости Барнаула В Барнауле с 30 мая изменится схема движения транспорта на отдельных участках. Рассказываем где

Напомним, что с 30 мая в краевой столице изменится схема движения транспорта на отдельных дорожных участках. Нововведения внедряют в тестовом режиме по результатам мониторинга дорожной обстановки и для повышения пропускной способности из-за закрытия моста у Нового рынка на ремонт.