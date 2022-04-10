На Оби в районе барнаульского речного вокзала начался ледоход

Ледоход начался на Оби. Согласно камерам видеонаблюдения, которые показывают вид на реку и Новый мост с барнаульского речного вокзала, поверхность воды больше не сковывает лед и льдины плывут вниз по течению.

Напомним, что изначально предполагалось, что Обь «вскроется» 9 апреля — на 6-8 дней раньше многолетних значений, чему способствовала теплая погода. Несмотря на то что река «запоздала», это все равно оказалось раньше, чем обычно — в прошлом году лед на Оби в районе Нового моста в Барнауле тронулся в обед 15 апреля.

Напомним, что вчера большой участок Оби в районе Речного вокзала в Барнауле очистился ото льда.