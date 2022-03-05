Без роз и мимоз. Сколько стоит букет к 8 марта и что ждет цветочный рынок в условиях санкций

Красивых букетов к 8 марта в этом году многие женщины могут не дождаться. На цветочном рынке кризис: большинство алтайских магазинов закупают товар в Голландии и Эквадоре, и цена сейчас растёт вместе с долларом. Вторая большая проблема — доставка. Для России сейчас закрыто небо европейских (и не только) стран, а нежные цветы путешествие в фурах могут не пережить. Почём сейчас букетик для любимой и что будет с цветочным бизнесом, выясняла корреспондент amic.ru Мария Лаврищева.

8 марта без роз и мимоз?

Самые популярные цветы к 8 марта — тюльпаны, нарциссы, ирисы и мимоза. Но в этом году ассортимент в барнаульских магазинах гораздо беднее: из-за санкций, которые ввели в отношении России после начала спецоперации на Украине, поставки зарубежных цветов существенно сократились. Во-первых, нарушилась логистика, а во-вторых, товар из-за роста доллара подорожал запредельно, не каждому покупателю по карману.

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Например, уже сейчас в барнаульских магазинах найти голландские тюльпаны очень проблематично. В бутике «Роза-Мимоза» корреспонденту amic.ru сообщили, что их нет и пока не будет. «Голландские тюльпаны вообще пока не привозили. У них цена закупки сумасшедшая, так что от них мы отказались. У нас будут наши, российские, но по количеству ещё ничего не ясно», — говорит продавец и вздыхает:

«Мы всегда в праздничные дни на Голландии выезжали: и цветок красивый, и хранится очень долго. Ну а что будет сейчас — сложно представить. Сейчас закупочная стоимость голландских тюльпанов остановилась примерно на 100-110 рублях. А в розницу с учётом доставки это во сколько выйдет?»

Продавцы в цветочных магазинах рассказывают, что в последнее время им приходится менять ценники каждый день.

«Я сегодня делаю отчёт по продажам, по цене. А назавтра уже всё переписываю. Так что на те ценники, которые сейчас здесь висят, можно даже не смотреть. Всё равно завтра всё будет по-другому», — рассказывает продавец Мария в другом цветочном отделе.

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Ещё в одном магазине корреспонденту посоветовали оставить предзаказ на букет уже сейчас — чтобы и по цене «сегодняшней», и цветы точно достались:

«Самые дальновидные начали оформлять предзаказы уже с 1 марта. Сами видите какой ассортимент остался. А придёте 8 марта, может и вообще цветов не будет».

Цветы будут, но цена вырастет

Поставки цветов не прекратятся, но цена будет расти, объясняет Никита Воронов, руководитель сетевой компании «Дом цветков».

«Поставки не прекратятся, но вы же понимаете — всё зависит от курса доллара. Будет расти курс — будет расти цена», — сказал он.

Руководитель сети цветочных магазинов «Соцветие» Наталья Пашаева соглашается: «Мы полностью привязаны к курсу валют — долларам и евро».

Уже сейчас стоимость цветов на рынке поднялась на 30-40%. А в связи с приближающимся праздником к этому добавилась наценка 15-20%.

«Даже в условиях стабильного рынка на цветы в преддверии праздников всегда вырастает цена — потому что огромный спрос, мир потребляет очень много цветов», — говорит Наталья Пашаева.

Повлияют на стоимость и сложности с перевозками — Алтай находится далеко от цветочных рынков.

«Конкретно наша компания получает цветы самолётами. Так как воздушное пространство закрыто, мы ищем какие-то другие пути „облёта“, так сказать. У нас пока была только первая поставка в таких условиях. Как будет проходить вторая и последующие — пока неизвестно», — сообщила руководитель «Соцветия».

Худший сценарий, который возможен для цветочных магазинов, — прекращение поставок из-за рубежа.

«Мы даже боимся об этом думать, потому что в таком случае мы просто вернёмся в 80-90-е годы, когда торговали только азербайджанскими гвоздиками», — говорит Наталья Пашаева.

Она добавляет, что в этом крайнем случае алтайские цветочные компании планируют обращаться к российским поставщикам или из СНГ. Например, в Краснодарском крае и ближнем зарубежье выращивают розу, хризантему, тюльпаны. Но эта продукция проигрывает зарубежной в объёме и качестве.

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Тем не менее цветочный рынок выживет, хотя изменения будут: «Большому риску закрытия сейчас подвержены маленькие магазины, ларьки, отделы. Но „гиганты“ должны остаться на плаву», — считает Пашаева.

Впрочем, пока прогнозы на длительную перспективу делать сложно, говорят предприниматели. Ситуация остаётся неподконтрольной. «Мы сильно надеемся, что дальше цена не будет расти, из-за спада спроса после 8 марта цена на аукционе упадёт», — говорят собеседники.

Почём букетик?

Если в начале февраля цена на эквадорскую розу в барнаульских магазинах достигала 150-200 рублей, то сейчас их отпускают по 280-300 рублей.

Отечественные сочинские розочки почти в два раза дешевле — их можно купить за 100-150 рублей.

Голландские тюльпаны нам удалось найти по 180-195 рублей за цветок. «А букет из 5-6 цветочков с учётом упаковки по 100 рублей обойдётся примерно в 1300 рублей», — посчитали в магазине «Соцветие».

Краснодарские тюльпаны ещё можно приобрети за 100 рублей. Но они, к сожалению, не такие яркие и красивые.

Веточки мимозы сейчас можно купить по 25 рублей. По словам продавцов, на аукционе стоимость килограмма мимозы (10-15 веточек) — 900 рублей, ещё две недели назад цена была 600 рублей.