Названы услуги ЖКХ, которые подорожают с 1 декабря

С 1 декабря в России подорожают некоторые услуги ЖКХ, рассказала «Прайму» доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская.

По её словам, подорожают в первую очередь тарифы на воду, тепло, газ, электричество и ТКО. Рост цен составит не больше 9%. А вот на содержание и ремонт жилья, а также за капремонт и радиоточку тарифы останутся прежними.

Специалист также напомнила о сохранении льгот на оплату коммунальных услуг, которые могут получить одиноко проживающие граждане со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, в случае если платежи за ЖКХ превышают установленную долю от их совокупного дохода.