«Не знаю, кто это такой». Мэр Новосибирска прокомментировал слова Артемия Лебедева, назвавшего город недоразумением

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть не слышал о нелестных заявлениях известного дизайнера Артемия Лебедева в адрес города и не знает, кто он такой. Об этом пишет NGS.

В конце мая Лебедев, отвечая на вопрос подписчиков о том, какой город, по его мнению, можно назвать «реальной столицей Сибири», заявил, что Красноярск. «Конечно, Красноярск. Новосибирск — это вообще не город, это недоразумение», — сказал тогда дизайнер.

Журналисты поинтересовались у новосибирского градоначальника, как он относится к этим словам, на что тот ответил, что «никак».

«Никак. Не знаю, кто это такой. Мне очень стыдно, но не читаю этого блогера. И более того, не собираюсь читать, откровенно говоря, и откликаться на мнение блогера», — сказал Анатолий Локоть.

По его словам, частных мнений очень много, и если отвлекаться на всех, то уйдёт слишком много времени. Властям города же нужно работать, и их задача сейчас — выполнить все намеченные на лето программы, добавил мэр.

«Мы это сделаем. Кто-то говорит, а кто-то делает», — заключил глава Новосибирска.

Отметим, что в мае Артемий Лебедев также осудил снос «паучьих лап» за «Ривьерой» в Бийске.