Небольшой дождь. О погоде в Алтайском крае 10 октября

В Алтайском крае 10 октября ожидается небольшой дождь. Об этом рассказали специалисты регионального гидрометцентра.

Температура воздуха в регионе составит +10...+15 градусов, а в предгорьях — от +5 до +10 градусов. Преимущественно без осадков, по северо-западу небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя.

Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров могут подняться до +20 градусов. Осадков не ожидается.

Ветер южный, 9-14 метров в секунду.