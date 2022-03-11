Небольшой снег и около 0. О погоде в Алтайском крае 12 марта

Температура воздуха в некоторых районах Алтайского края приблизится к нулю. Об этом сообщили специалисты регионального Гидрометцентра.

В регионе столбики термометров покажут -5...-10 градусов, в предгорьях — до 0 градусов. Преимущественно без осадков, по югу местами небольшой снег. В утренние часы местами изморозь. На дорогах сильная гололедица.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами по югу порывы до 18 м/с.

В Барнауле температура воздуха составит -6...-8 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.