Назван новый бренд McDonald's в России. Обновлено

Новый бренд McDonald's будет называться «Доминис». Об этом «Москве 24» сообщил источник внутри компании.

UPD. Как сообщает РБК, пресс-служба McDonald's официально опровергла это название.

«Новое название еще в разработке», — сообщили в компании.

Напомним, 16 мая McDonald's объявил об уходе с российского рынка. Организация начала продажу своего бизнеса в России. Сеть должна возобновить работу в РФ под новым брендом в середине июня, сохранив коллектив, рестораны и меню, рассказал источник в организации. Российские рестораны решили продать владельцу сибирской франшизы «Мака» — ООО «ГиД», которой владеет Александр Говор.

Компания подала пять патентов на название, среди которых значатся «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса». Пятый вариант нового наименования бренда найти не удалось. После этого стало известно, что организация подала ещё несколько патентов на бренды.

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Политика «Весело и вкусно». McDonald's подал в Роспатент заявки с пятью вариантами нового названия в России

Отмечается, что компания специально выбрала пять вариантов нового бренда, чтобы избежать «патентного троллинга», когда ведётся целенаправленная деятельность по получению патентных прав и последующее предъявление претензий фирме.

Также известно, что из меню исчезнут «Биг тейсти» (как классический, так и сырный), а вместо Coca-Cola и других «западных» напитков будут представлены лимонады от «Черноголовки».