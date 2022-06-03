Назван новый бренд McDonald's в России. Обновлено
Свои рестораны сеть быстрого питания должна открыть в середине июня
Новый бренд McDonald's будет называться «Доминис». Об этом «Москве 24» сообщил источник внутри компании.
UPD. Как сообщает РБК, пресс-служба McDonald's официально опровергла это название.
«Новое название еще в разработке», — сообщили в компании.
Напомним, 16 мая McDonald's объявил об уходе с российского рынка. Организация начала продажу своего бизнеса в России. Сеть должна возобновить работу в РФ под новым брендом в середине июня, сохранив коллектив, рестораны и меню, рассказал источник в организации. Российские рестораны решили продать владельцу сибирской франшизы «Мака» — ООО «ГиД», которой владеет Александр Говор.
Компания подала пять патентов на название, среди которых значатся «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса». Пятый вариант нового наименования бренда найти не удалось. После этого стало известно, что организация подала ещё несколько патентов на бренды.
Отмечается, что компания специально выбрала пять вариантов нового бренда, чтобы избежать «патентного троллинга», когда ведётся целенаправленная деятельность по получению патентных прав и последующее предъявление претензий фирме.
Также известно, что из меню исчезнут «Биг тейсти» (как классический, так и сырный), а вместо Coca-Cola и других «западных» напитков будут представлены лимонады от «Черноголовки».