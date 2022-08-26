Сибиряк делает невероятные копии сказочных улиц и прячет их среди книг на полке

Житель Новосибирска Михаил Сар делает необычные букнуки — сказочные и невероятно достоверные декоративные вставки с миниатюрой для книжной полки. Сибиряк рассказал «КП-Новосибирск», как школьное увлечение модельками сделало его мастером редкой профессии.

«Среди его работ — переулочек из Киото и каюта капитана Немо, фотографии копий собрали тысячи лайков среди книголюбов по всему миру. Цена одного экземпляра — от 6 до 20 тысяч рублей. Среди клиентов оказались блогеры-миллионники. Мастер поставил творчество на поток, купив два 3D-принтера», — отмечает издание.

Михаил отметил, что суть букнуков — в мелочах и реалистичности, поэтому хорошие работы можно рассматривать часами. Очень важна правильная покраска — это ручная работа акриловыми красками, техника сухой кисти, имитация трещин, ржавчины и старины.

Сказочные улицы / Фото: vk.com/sarcraftstudio

«Нужно уместить миниатюру в переплет одной книги. Стандарт букнука — 8 сантиметров в ширину, высота — как у книги и 15 сантиметров в глубину. Я стараюсь уложиться в 15 сантиметров, если того требует композиция», — пояснил Михаил.

На одну работу мастер тратит две-три недели. Вдохновение и сюжеты он ловит на итальянских, греческих, японских улицах.

Михаил открыл мастерскую, пытался создать школу миниатюры, но с началом пандемии пришлось вернуться в двухкомнатную квартиру. После блокировки денежных переводов за рубеж бизнес чуть не рухнул, но фанаты букнуков перешли на расчеты в криптовалюте.