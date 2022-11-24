Особая миссия. В Барнауле провели большой праздник для мам

Фото: Олег Богданов

Праздник, посвящённый Дню матери, провели для барнаульских мам 23 ноября в школе № 132. Организовал торжество депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Локтев.

Во время праздника особые подарки получили 42 мамы воспитанников из 10 школ и 10 детских садов округа. Награды вручили по пяти номинациям:

— «Много деток — особая миссия»;

— «Отличные мамы»;

— «Её сердце не знает покоя»;

— «Невозможное — возможно»;

— «Супер, супер, супер мама».

Участники мероприятия узнали интересные истории этих семей, о достижениях и планах прекрасных героинь праздника. Женщины получили благодарности администраций Железнодорожного и Индустриального районов, подарки Фонда Александра Локтева и практически не смолкающие аплодисменты.

И, конечно, в честь праздника прошёл большой концерт. Свои выступления мамам посвятили цирковая студия «Арлекино», театр танца «Хорошки», команда по спортивной аэробике ДЮСШ № 6, солист Арсен Митичашвили, виртуоз-баянист Юрий Колесников.