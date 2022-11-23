Отбросивший гранаты военный высказался о пародии Некоглая

Солдат предложил отправить блогера в зону СВО

23 ноября 2022, 08:01

Худайнуров, отбросивший прилетавшие к нему гранаты, предложил отправить блогера Некоглая (настоящее имя — Николай Лебедев) в зону специальной военной операции (СВО). Своё мнение он высказал в беседе с Telegram-каналом SHOT.

«Глупый мальчик и всё. Делал это ради денег, просмотров. Таких надо отвозить в зону СВО, чтобы не делали так», — сказал он и добавил, что «на дурачков нельзя обижаться».

Напомним, что блогера задержали в Москве вскоре после публикации пародии на видео, в котором российский военнослужащий, находясь в окопе под обстрелом, откидывает гранаты, сброшенные на него с дрона. Молодой человек «повторил» действия солдата, находясь дома на ковре.

Пресненский суд Москвы постановил выслать из России блогера Николая Лебедева (Nekoglai) за нарушение миграционных правил. На данный момент он продолжает находиться в центре для временного содержания мигрантов.

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