Отцы-одиночки и студенты. На Алтае 15 мобилизованных вернулись домой с помощью общественников

Алтайское отделение ОНФ помогло вернуть домой 15 мобилизованных жителей края, сообщает общественная организация.

«Среди них: два студента очного обучения; два отца, в одиночку воспитывающие детей; четыре человека после осложнения состояния здоровья, подав рапорт командиру части, прошли медицинское освидетельствование и получили отсрочку; три сотрудника предприятий в связи с бронированием их должностей; три отца, на иждивении которых трое детей до 16 лет; один мужчина из возрастной категории», — говорится в сообщении.