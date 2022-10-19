Отцы-одиночки и студенты. На Алтае 15 мобилизованных вернулись домой с помощью общественников
Всего в алтайский ОНФ поступило 842 обращения по правомерности мобилизации
19 октября 2022, 10:18
Алтайское отделение ОНФ помогло вернуть домой 15 мобилизованных жителей края, сообщает общественная организация.
«Среди них: два студента очного обучения; два отца, в одиночку воспитывающие детей; четыре человека после осложнения состояния здоровья, подав рапорт командиру части, прошли медицинское освидетельствование и получили отсрочку; три сотрудника предприятий в связи с бронированием их должностей; три отца, на иждивении которых трое детей до 16 лет; один мужчина из возрастной категории», — говорится в сообщении.
Всего общественникам поступило 842 обращения по правомерности мобилизации, 98 из них — по существу, сейчас в работе — 68.
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